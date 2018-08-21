На Украине заявили о поддержке США по вопросу «Северного потока — 2»
Вашингтон, 21 августа, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Позиции Киева и Вашингтона по необходимости противодействия российскому газопроводу «Северный поток — 2» совпадают. Об этом в интервью «Укринформ» заявил украинский посол в США Валерий Чалый.
По словам украинского дипломата, американская администрация в той же мере, что и киевская власть, придерживаются той точки зрения, что газопровод «Северный поток — 2» явдяется не экономическим, а политическим проектом.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент РФ Владимир Путин заявил перед переговорами в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, что газопровод «Северный поток — 2» не исключает возможности сохранения транзита российского газа через украинскую территорию.
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