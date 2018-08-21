Ростов-на-Дону, 21 августа, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о вымогательстве взятки, главным фигурантом которого стал бывший руководитель антикоррупционного отдела службы судебных приставов. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Взятку начальник отдела противодействия коррупции регионального управления ФССП вымогал через посредника. Определённая сумма требовалась для организации служебной проверки таким образом, чтобы взяткодатель избежал привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения с федеральной госслужбы.

Уголовное дело в отношении бывшего борца с коррупцией возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки с вымогательством»).

Напомним, в начале августа стало известно о том, что в Ростове-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы полиции подозреваются в вымогательстве взятки у одного из жителей города-миллионника. Сначала 300 тыс. рублей, а затем 100 тыс. рублей четверо правоохранителей потребовали у ростовчанина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

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