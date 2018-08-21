Москва, 21 августа, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В России нужно запретить критиковать судей и решения, принятые арбитрами во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Такую инициативу после игры «Краснодара» и «Спартака» озвучил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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Глава департамента напомнил, что «наши арбитры входят в число лучших в Европе».

«В Европе, конечно же, не обсуждают действия арбитров. Там нет комментариев ни от президентов клубов, ни от игроков, ни от главных тренеров», — заявил Егоров в эфире телеканала «Матч Премьер».

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"У нас есть предложение о запрете критики судей. Критика должна быть конструктивной. Мы не скрываем, если мы в чем-то виноваты, то готовы к критике», — сказал Егоров на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, 20 августа на своём официальном сайте ФК «Краснодар», как и обещал рулевой команды, опубликовал видеозапись спорных моментов матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с московским «Спартаком». При этом генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что не согласен «с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа «Краснодар» проиграл «Спартаку» в матче четвёртого тура чемпионата России со счётом 0:1.