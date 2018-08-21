Москва, 21 августа, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») рассказал, почему антироссийские санкции не будут сняты США. Парламентарий привел три аргумента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Первый аргумент состоит в том, что «санкции — противоправные односторонние действия США, введённые без причины для ослабления России».

«Для их отмены мы ничего не должны и не будем делать. Отменяйте, как ввели», — написал он в соцсети.

Депутат напомнил, что в своей истории Россия много хорошего делала Америке.

«Нам ни разу не сказали даже спасибо. Только наоборот — чем мы лучше, тем они хуже. Добрые жесты и уступки воспринимают просто как слабость и требуют новых», — указал он.

В-третьих, подчеркнул парламентарий, «полезное для США слишком часто оказывается исключительно вредным для остального человечества».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он допускает отмену антироссийских санкций. По мнению Трампа, для этого Москва должна сделать Вашингтону «что-то хорошее», в частности, в рамках сирийского урегулирования или ситуации на Украине.