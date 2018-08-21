Киев, 21 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Сергей Лёвочкин обвинил правительство Украины в подготовке очередного повышения цен на газ для населения ради получения кредита Международного валютного фонда. Об этом Лёвочкин написал в своем Твиттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Для получения транша МВФ власть идёт на очередное повышение тарифов. В соответствии с требованиями Фонда, цена на газ для населения вырастет на 47−57%, соответственно поднимутся тарифы на тепло и горячую воду. За ошибки власти вынуждены расплачиваться люди», — отметил Лёвочкин.

Кроме того, 21 августа депутат от фракции «Оппоблок» Наталья Королевская заявила, что Украине нужны инвестиции, а не очередные транши МВФ. По её словам, в 2019—2020 гг. на Украине может начаться глубокий финансовый кризис из-за необходимости погашать внешние долги.

«Более половины госдолга, около $47 млрд — это внешние заимствования, и эта сумма в 2,6 раза превышает текущий уровень валютных запасов страны. В ближайшие два года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам — предстоит вернуть почти $10 млрд только валютного долга. Это может привести к глубокому экономическому кризису и подорвать финансовую стабильность страны», — сказала Королевская, комментируя новость о том, что госдолг Украины составляет $76,3 млрд.

Она также отметила, что основной причиной роста государственного долга являются отсутствие эффективной экономической политики и коррупционная система.

«Если пересчитать сумму госдолга на всех, то каждый украинец уже должен $1800. К сожалению, для нынешней власти стало нормой перекладывать свои провалы на плечи простых граждан, которые платят слишком высокую цену за каждый очередной транш. Повышение тарифов на газ, которое, по разным оценкам, уже в этом году может составить от 30 до 60%, замораживание социальных выплат, зарплат и пенсий — это все ведет к тотальному обнищанию страны. Если власть не пересмотрит свою финансовую политику, не займется развитием экономики, поддержкой бизнеса и не начнет привлекать инвестиции вместо кредитов, уже к осени страну ожидает глубокий кризис», — подытожила Королевская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда посетит Украину 6−19 сентября. Кредиторы обсудят условия предоставления Киеву очередного кредита.

«По запросу украинских властей миссия МВФ посетит Киев 6 — 19 сентября, чтобы обсудить последнее политическое и экономическое развитие. Миссия также обсудит следующие шаги, в том числе финансовую помощь со стороны МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение устойчивого роста», — заявил Люнгман.

Напомним, в мае 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течение следующих четырех лет правительство должно погасить долгов на общую сумму в 27 млрд долларов.

«Для того чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 миллиардов долларов. Это колоссальные средства», — сказал Гройсман.