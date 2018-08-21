Село Кулу, Магаданская область, 21 августа, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Магаданской области благодаря программе «Дальневосточный гектар» возрождается заброшенное десять лет назад село Кулу. Две семьи, приехавшие сюда из соседнего посёлка Омчак, открыли крестьянско-фермерское хозяйство и теперь отвечают за всё растениеводство в посёлке, передаёт ОТР.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

Сейчас на предприятии работают 25 человек, выращивают овощи и планируют разводить животных. В теплицах хозяйства «Новое Кулу» уже созрел новый урожай огурцов. Причём он превзошёл все ожидания — собрать удалось более тонны овощей. Реализуют продукцию в основном золотодобытчикам на рудник имени Матросова.

Кроме теплиц, в селе вскоре откроется крупная животноводческая ферма. Сотрудники хозяйства уже завезли коров, поросят, баранов и кур, готовятся к получению оборудования для птичника.

Таких семейных пар, решивших возродить село Кулу, здесь несколько. Вместе они получили от государства шесть гектаров земли в собственность, а потом ещё 60 — арендовали. Новые жители села готовы кормить своей продукцией всю Магаданскую область, но для этого им нужна помощь от государства. Также в посёлке ждут новосёлов и новые рабочие руки.

«Хотелось бы видеть людей. Потому что то, что сейчас происходит вокруг, — это закрытие посёлков», — говорит инженер КФХ «Новое Кулу» Павел Зуев.