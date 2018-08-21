Чебоксары, 21 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В Чувашии возрос объём жилищного строительства. По итогам семи месяцев общая площадь введённого жилья выросла на 27,8%, в том числе индивидуальное строительство — на 17,1%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В Чувашии в январе-июле 2018 года построено 4596 квартир. Общая площадь введённого жилья выросла по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 27,8% и достигла 264 876 кв. метров. Из них жителями построено 61 342 кв. метров, что на 17,1% больше, чем было в январе-июле 2017 года.

По данным ведомства, ввод жилья в расчете на 1000 человек населения за указанный период составил 215,2 кв. метра.

Напомним, что в прошлом году в Чувашии построено 605 тыс. кв. метров жилья, что на 3,9% меньше уровня 2016 года.

Отметим, по данным Росстата, в I полугодии в Поволжье 5980,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 4% больше, чем было в аналогичном прошлогоднем периоде. Спад объёмов жилищного строительства произошёл в Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Пензенской и Ульяновской областях. Более всего выросли объёмы строительства жилья в Мордовии (индекс 180,7%), Пермском крае (145,3%) и Чувашии (136,5%).