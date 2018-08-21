Москва, 21 августа, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума «Армия-2018» призвал военные ведомства разных стран укреплять партнерство в интересах безопасности во всем мире, сообщает 21 августа пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства напомним, что форум по традиции собирает ведущих российских и иностранных специалистов, а также служит площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и содействует укреплению партнерских контактов.

«Только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность», — обратился Путин к участникам форума.

Напомним, четвертый Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся 21 августа в Московской области. Он будет проходить до 26 августа на нескольких площадках: в центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

Ранее на подмосковном аэродроме «Кубинка» с пролета двух перспективных многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 началось показательное выступление авиационных пилотажных групп.

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