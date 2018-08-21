Киев, 21 августа, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» провалило планы наращивания добычи природного газа, а также не занимается модернизацией газотранспортной системы (ГТС). Об этом 21 августа в эфире телеканала NewsONE заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

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«Мы слышали заявления и господина Коболева и господина Витренко о том, что они не сильно рассчитывают, что после 2019 года транзит российского газа сохранится по украинской ГТС. Господин Витренко в эфире одного из телеканалов сказал, что мы вообще можем порезать или увеличить собственную добычу газа до 80 млрд и отправить все на экспорт. Но как она увеличивается, мы видим. В первом полугодии добыча упала. Тут хотя бы выйти на 25 млрд куб.м. газа. Это уже было бы хорошим показателем для Украины. Решать проблемы надо начинать с себя», — призвал Землянский.

Он считает, что «Нафтогаз» должен первым инвестировать средства в замену компрессорных станций и линейных газопроводов.

«На данном этапе она нужна Украине. В первую очередь вкладывать туда деньги нужно со стороны государства в лице «Нафтогаза». Таких действий не происходит… До тех пор, пока мы сами не начнем заботиться о себе, о своих интересах и перспективах своей газотранспортной системы, ни один из иностранных инвесторов не будет работать в этом направлении. Вопрос инвестиций вызывает большие опасения, поскольку «Нафтогаз» не выполняет инвестиционные программы. В связи с этим возникает дефицит в расходных материалах. Мы даже не говорим о замене компрессорных станций или линейных газопроводов. Здесь проблема в текущем функционировании украинской ГТС», — добавил Землянский.

При этом он признает, что инвестиционная привлекательность украинской трубы зависит от политических отношений Киева и Москвы.

«Мы должны показать пример, а потом привлекать к долевому участию какую-то западную компанию. Тогда встанет вопрос дальнейшего сотрудничества с самим «Газпромом». Это вопрос не только привлечения инвестиций, он в первую очередь упирается в политические отношения между Киевом и Москвой», — пояснил Землянский.

Эксперт также прогнозирует, что в 2019 году Россия сохранит рекордные объемы транзита через украинскую ГТС.

«Украина сохраняет лидирующие позиции, потому что остается основным транзитным маршрутом российского газа. Большая часть его проходит по украинской территории. Я надеюсь, что мы не опустимся ниже или будем в пределах прошлого года, когда через украинскую ГТС было прокачено более 90 млрд куб.м.газа», — подытожил Землянский.

Как сообщалось, в 2017 году транзит российского газа по украинской ГТС достиг 93,5 млрд кубометров, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года (82,2 млрд м³ газа). Это рекордный показатель со времени запуска «Северного потока-1» в 2011 году.

По словам главы «Нафтогаза» Коболева, Украина заработала на транзите газа около 3 млрд долл.

Напомним, 20 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт призвал Украину модернизировать свою газотранспортную систему с целью создания условий для долгосрочного транзита газа.

«Украина, конечно, и мы говорили об этом в прошлом, должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита», — сказал Зайберт.

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2018 года Украина сократила добычу природного газа на 0,9% (на 95,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 10 млрд 202,5 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные компании «Укртрансгаза». В том числе добыча газа «Укргазвыдобування» составила 7 млрд 534,9 млн куб. м (+0,8% к январю-июню-2017), «Укрнафта» — 520,2 млн куб. м (-15%), другими компаниями — 2 млрд 147,4 млн куб. м (-2,8%).