Киншаса, 21 августа, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Последняя вспышка лихорадки Эбола унесла жизни 55 человек в Демократической Республике Конго, где правительство начало применять экспериментальный препарат против вируса, сообщает агентство France Presse.

Борьба с Эболой. Африка

Согласно информации, полученной в Министерстве здравоохранения Конго, с понедельника, 20 августа, зафиксировано 5 новых смертей.

«Всего в регионе было зарегистрировано 96 случаев заболевания Эболой, в том числе 69 подтвержденных и 27 возможных», — говорится в заявлении генеральной дирекции по контролю за заболеванием Эболой.

Министерство здравоохранения распорядилось о бесплатном медицинском обслуживании зараженных в трех зонах, наиболее пострадавших от эпидемии, а именно в Мабалако, Ойча и Бени.

Вспышка вируса была объявлена 1 августа в Мангине. 8 августа власти начали проводить экспериментальную вакцинацию препарата Mab114.

С 1976 года в Демократической Республике Конго (ранее Заир) было зафиксировано десять вспышек эпидемии Эбола. Но это первый раз, когда вирус был замечен в зоне боевых действий.