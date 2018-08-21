Симферополь, 21 августа, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб совместно с полицейскими пресекли в Крыму деятельность преступной группы, занимавшейся производством нелегальной алкогольной продукции, сообщает 21 августа пресс-служба регионального управления ФСБ.

Эдуард Грутцнер. Монах дегустация вин

По данным ведомства, 19 августа сотрудники правоохранительных органов задержали фуру, которая перевозила партию спиртосодержащей продукции более 25 тонн под видом строительных материалов. Общая стоимость контрафактной продукции составляет более миллиона рублей.

Читайте также: В Крыму остановили работу цеха контрафактного алкоголя

Кроме того, в рамках спецоперации правоохранители обнаружили подпольный цех, из которого было изъято партия алкоголя одной из популярных марок с признаками подделки. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители раскрыли деятельность организованной преступной группировки, незаконно ввозившей в пивных кегах на территорию Крыма этиловый спирт для производства контрафактной водки.

Читайте подробнее: В Крыму накрыли водочных контрабандистов