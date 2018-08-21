Ростов-на-Дону, 21 августа, 2018, 13:29 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь продлён запрет на посещение жителями региона лесов. В донском министерстве природных ресурсов и экологии уточнили, что ограничение будет действовать в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

Ylvers Огонь в лесу

Режим продлевается до 9 сентября. Ранее ограничение было введено с 1 по 20 августа.

ИА REGNUM напоминает, что региональное управление МЧС предупредило жителей Дона о чрезвычайной пожароопасности с 21 по 23 августа.

Синоптики информируют о том, что на территории Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Менее жаркая погода ожидается в Миллеровском, Кашарском, Тарасовском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском и Советском районах, где прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Ростове-на-Дону огнеборцы потушили ландшафтный пожар, площадь которого составила около 5 тыс. квадратных метров. К борьбе с огнём привлекалась авиация. Возгорание травы и камыша произошло в районе Ростовского моря. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и дачные дома.

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