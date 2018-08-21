Москва, 21 августа, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Правительство РФ разрешило государственной корпорации «Ростех» продать часть акций акционерного общества «Технодинамика». Речь идёт о более 462,4 тыс. штук обыкновенных голосующих акций холдинга.

Technodinamika.ru Холдинг «Технодинамика»

«Согласиться с отчуждением государственной корпорацией по содействию разработке производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» третьим лицам»,— говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом отмечается, что цена отчуждения должна быть не ниже рыночной. Она будет определена на основании отчёта, подготовленного независимыми оценщиками.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, госкорпорация рассчитывает согласовать сделку и провести закрытый конкурс до конца 2018 года. Корпорация планирует продать частному инвестору 75% минус одну акцию холдинга.

Напомним, холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» был создан в 2009 году. В состав компании входят 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической отраслей промышленности, в которых работает более 30 тысяч человек. Холдинг занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов воздушных судов.