Чебоксары, 21 августа, 2018, 13:14 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту убийства четырёхмесячного ребёнка. В совершении преступления обвиняют мать девочки, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР и прокуратуре республики.

Naharnet.com Новорожденный

Девочка была задушена около трёх утра 18 февраля 2017 года в одной из больниц Чебоксар, где на стационарном лечении находилась злоумышленница со своей четырёхмесячной дочерью. Следствие полагает, что обвиняемая положила ребёнка на пеленальный стол в палате, «после чего прикрыла ей рукой нос и рот, перекрыв доступ кислорода». В результате девочка скончалась на месте происшествия.

«Причиной совершения данного преступления послужило депрессивное состояние обвиняемой, вызванное материальными трудностями в семье и определенными проблемами со здоровьем ребенка», — считают в надзорном ведомстве.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемой невменяемой не установлено, однако в случае осуждения нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях», — сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Женщина находится под домашним арестом. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Материалы дела направлены в Верховный суд Чувашии.

Напомним, в Чувашии продолжает работать круглосуточная прямая телефонная линия «Ребенок в опасности». По телефонам 8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона) можно сообщить информацию о «подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних».

Отметим, по данным Чувашстата, в январе — июне 2018 года в республике умерли 27 детей в возрасте до одного года, из них семеро — в результате внешних причин.