Калуга, 21 августа, 2018, 13:13 — ИА Регнум. В Калужской области организована перепроверка результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 12-ти муниципальных школах. Итоги повторного мониторинга представят в министерстве образования и науки Калужской области в ходе совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием и директорами школ 24 августа. Об этом 21 августа завил корреспонденту ИА REGNUM министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«По результатам данного мероприятия общеобразовательным организациям на муниципальном уровне будет оказана систематическая методическая помощь, организованы курсы повышения квалификации педагогических работников», — напомнил глава образовательного ведомства калужского региона.

Напомним, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) был опубликован список общеобразовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. В этот список из 3 тыс. российских школ вошли и 12 школ Калужской области. В связи с этим Рособрнадзором было рекомендовано в срок до 1 сентября 2018 года провести на региональном уровне необходимую работу с муниципалитетами и общеобразовательными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в «черном списке» ФИОКО присутствуют школа № 49 города Калуги; Карцовская основная общеобразовательная школа Дзержинского района; две школы Хвастовичского района — Еленская и Хвастовичская; три школы Кировского района — средние школы № 5, № 7 и Большесавкинская основная; Ахлебининская средняя школа Перемышльского района и основная общеобразовательная школа села Высокиничи Жуковского района.