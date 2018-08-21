Москва, 21 августа, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Российские учёные из федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) создали новую технологию двухлучевой лазерной сварки. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Krorc Лазерная сварка

Отмечается, что способ, при котором используется два лазера — импульсный и непрерывный — может быть применён при работе с алюминием и конструкционными сталями, в том числе трудносвариваемыми.

«Изобретение может найти применение в различных отраслях машиностроения для сварки изделий из конструкционных сталей и алюминиевых сплавов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в госкорпорации Ростех заявили, что российские инженеры разработали электродвигатели, с помощь которых можно будет создать экзоскелеты для экипировки «солдат будущего». Согласно опубликованным данным, существующие на сегодняшний день электромоторы уже позволяют создавать работоспособные образцы экзоскелетов.

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