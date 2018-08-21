Ярославль, 21 августа, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области предоставит отсрочку по бюджетным кредитам городским округам Ярославлю и Переславлю-Залесскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Ярославлю будет предоставлена отсрочка на сумму 33 млн рублей до осени 2020 года. Речь идет о части бюджетного кредита в 223 млн рублей, который был выдан областному центру весной 2017 года со сроком погашения в один год. Эти деньги город получил от области на частичное погашение дефицита городского бюджета. Судя по всему, часть средств Ярославль вернуть не сумел. Теперь городские власти остаток смогут возвращать еще 2 года, погашая его ежеквартально равными частями.

Переславлю-Залесскому региональные власти дали возможность отсрочить погашение 27 млн рублей. Условия реструктуризации долга схожие. Местные бюджеты в Ярославской области традиционно дотируются из бюджета области. Самостоятельно со своими обязательствами не может справиться ни одно муниципальное образование.