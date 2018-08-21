Рим, 21 августа, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Представители двух итальянских партий, правящей «Лиги» (сформировала правительство вместе с «Движением 5 звезд») и оппозиционной «Вперед, Италия» обсудили возможный переход к прямым президентским выборам и к президентской форме правления, сообщает Il Messaggero во вторник, 21 августа.

Цитата из х/ф «Репетиция оркестра». Реж. Федерико Феллини. 1978. Италия Диктаторские замашки

В настоящее время президента Италии избирают сроком на 7 лет депутаты обеих палат парламента на совместном заседании. Президент является формальным главой государства, но большая часть реальных полномочий принадлежит правительству (избирается из числа депутатов) и парламенту.

По данным издания, с предложением перейти к прямым выборам главы государства выступил представитель правящей «Лиги» — Джанкарло Джорджетти, секретарь аппарата правительства и «второй номер Лиги». Лидером партии является Маттео Сальвини — действующий вице-премьер, министр внутренних дел и самый популярный политик в Италии.

Обе партии, и «Лига» и «Вперед, Италия», считаются в Италии правоцентристскими. Однако после парламентских выборов в марте 2018 года «Лига», набравшая более 17% голосов, сформировала коалицию с «Движением 5 звезд» — в совокупности две эти партии получили 50,1%.

Издание цитирует представителя партии «Вперед, Италия» Мариастеллу Джельмини, которая заявила, что «в условиях противостояния между элитой и народом обещание «популистов» (в итальянском языке это слово имеет тот же корень, что и слово «народ» — прим. ИА REGNUM ) состоит в том, чтобы отобрать власть у коррумпированной элиты и передать ее сильному лидеру, который будет править от имени народа».

Джорджетти, по данным издания, также говорил о плюсах перехода к системе президентского правления, а также предложил сделать парламент страны однопалатным. Он считает, что граждане страны устали от бесконечной политкорректности, бессилия и неубедительности парламента, что у них есть запрос на «политику действия», а представительную (парламентскую) демократию не нужно «оберегать, как фетиш».