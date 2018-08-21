Сеул, 21 августа, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В результате пожара на фабрике в южнокорейском городе Инчхон погибли девять человек, еще четыре получили травмы, сообщает 21 августа Yonhup.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Сгоревший заживо

По данным издания, все погибшие являлись сотрудниками фабрики, некоторые из них погибли после того, как выпрыгнули из окон четвертого этажа до прибытия спасателей. В настоящее время причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате возгорания грузового автомобиля в тоннеле одной из скоростных автомагистралей в Южной Корее пострадали 22 человека.

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