Барселона, Испания, 21 августа, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара может перейти в «Бетис». Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Soccer.ru Рафинья Алькантара

Отмечается, что футболист может сменить клуб в поисках регулярной игровой практики. В настоящий момент агент игрока находится в Севилье, где ведёт переговоры с «Бетисом» об аренде хавбека.

Ранее руководство «Барселоны» заявляло, что Рафинья останется в клубе и будет частью команды в новом сезоне.

Напомним, Рафинья является воспитанником «Барселоны». За основную команду он играет с 2011 года. В сезоне 2013/14 он играл в аренде в «Сельте», а затем — в миланском «Интере».

Читайте также: «Барселона» предложила «МЮ» обменять Погба на Мину, Гомеша и €50 млн