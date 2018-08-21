Грозный, 21 августа, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Серия нападений на сотрудников правоохранительных органов, совершенных 20 августа в Чечне, не имеет ничего общего с исламом. Лица, участвовавшие в этих преступлениях, не являются мусульманами. Такое мнение высказал ряд мусульманских лидеров Кавказа, комментируя террористическую вылазку молодых людей, управляемых из-за рубежа эмиссарами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

По словам заместителя муфтия Чечни Аслана Абдуллаева, в священный день Арафа пророк Мухаммад запретил мусульманам проливать кровь. Напротив, в дни перед Курбан-байрамом предписано просить прощение и прощать самим.

Нападения на полицейских в Чечне накануне мусульманского праздника Курбан-байрам свидетельствует о том, что лица, их совершившие, не имеют веры и национальности, считает председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.

«Они одержимы бесом и полностью потеряли свою человечность», — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, 20 августа в Чечне была совершена серия нападений на полицейских. Пятеро подростков в возрасте от 11 до 16 лет ранили нескольких сотрудников полиции. При этом сами они были ликвидированы.

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