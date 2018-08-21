Калуга, 21 августа, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В поселке Полотняный Завод жители окружных деревень провели митинг против ухудшения экологической ситуации в Дзержинской районе Калужской области. Как сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, они требуют закрытия полигона ТБО в Полотняно-заводском карьере.

Gorbatin.su На митинге в Полотняном Заводе.

В экологическом митинги приняли участие жители Полотняного завода, крупного соседнего посёлка Товарково и деревни Жилетово. Они напомнили, что в феврале 2018 года власти области прилюдно обещали, что в случае, если жители Полотняного Завода проголосуют за закрытие полигона, он прекратит работать. В марте 2018 года прошло собрание жителей поселка, где они единогласно проголосовали за закрытие свалки с 1 мая 2018 года, но этого не произошло.

Участники митинга приняли три резолюции: к местным депутатам, губернатору области Анатолию Артамонову и президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с полигоном и улучшить экологическую обстановку в районе. Они напомнили, что первое коллективное обращение к президенту, которое подписали 2,5 тыс. человек, было направлено еще в сентябре 2017 года, однако прошёл почти год, а экологических проблем в районе не убавилось.

Также за прошедшее время инициативной группой было направлено более 80 обращений и требований в разные инстанции, но итог один. По словам активистов, надзорные органы признают наличие экологических проблем в районе и регулярно выписывают штрафы, но штрафы в 10−20 тыс. рублей для полигона твердых бытовых отходов, работа которого приносит прибыль порядка 2,5 млн рублей в сутки, не существенны.

Организаторы субботнего митинга утверждают, что с сентября 2017 года полигон ТБО в Полотняно-заводском карьере работает в нарушении проекта, утвержденного в 2001 году, и нарушает технологию захоронения отходов, одобренную Государственной экологической экспертизой в июле 2018 года. Впрочем, митингующие отметили, что результаты данной экспертизы все равно не объективны, так как из шести экспертов, голосовавших за проект, документ реально читал только один (и проголосовал против).

Во всех обращениях в инстанции жители Полотняного Завода ссылаются на законодательство и просят от властей проконтролировать его соблюдение. Так, постановлением Законодательного собрания Калужской области от 18.05.1995 года № 209 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» рекультивированный карьер у посёлка Полотняный Завод, где расположился полигон ТБО, был признан памятником природы регионального значения. Однако, когда активисты ссылаются на данный документ, власти напоминают, что 1 ноября 2017 года вышло новое региональное постановление №636, согласно которому статус памятника был упразднен.

Жители также напоминают о постановление правительства Калужской области от 08.12.2010 № 488 «Об утверждении границ зоны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.» в пос. Полотняный завод Дзержинского района Калужской области…», в котором территория полигона ТБО попадает в охраняемую зону А, где запрещена всякая хозяйственная деятельность.

С 28 апреля по 11 мая 2018 года была проведена Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации «Проект объединенной зоны объектов культурного наследия, расположенных в границах муниципального образования Полотняный Завод, Дзержинского района Калужской области», которая также исключила рекреационные леса из охраняемой зоны.

«На сегодняшний день мы остались без чистого воздуха, под угрозой чистота артезианских вод. Мы лишены мест отдыха, куда бы могли пойти отдохнуть с детьми. Все реки в районе загажены», — говорили люди на митинге 18 августа 2018 года.

Кроме того, согласно ведомственной статистике министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в реки Калужской области, составляют 96% от общего объёма стоков в водные объекты региона. В итоге более 95% работающих очистных сооружений или не полностью обеспечивают нормативную очистку воды или вообще не очищают сточные воды, а в поселке Полотняный Завод очистные сооружения не функционируют уже более 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужский мемориальный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Полотняный Завод», расположенный в одноимённом посёлке, в скором времени может исчезнуть под тоннами мусора. Об этом говорили активисты Дзержинского района, подписавшие петицию с требованием немедленно закрыть полигон твёрдых коммунальных отходов. Под петицией в январе 2018 года было собрано более 650 подписей.

«Местные власти хотят расширить полигон ТКО. Мусорный полигон и сейчас занимает немалую территорию и принимает отходы не только из близлежащих районов, но и из соседних областей. Полигон находится точно в центре, вокруг которого расположены посёлок Полотняный Завод, посёлок Жилетово, микрорайон 73 и посёлок Товарково. Кто и на каком основании сдал в аренду карьер и выдал соответствующие разрешения на размещение полигона ТКО, непонятно», — заявлено в коллективном обращении.

Как сообщается в петиции, заказчиком и исполнителем проекта реконструкции полигона являются одни и те же люди. Заказчиком проекта выступает компания ООО «Авангард», подрядчиком — ООО «Ритц». Инженерно-геологические изыскания выполнены специалистами ООО «Центр Макшейдерии и Геодезии». Согласно данным, опубликованным на сайте группы компаний «Ритц», указанные компании входят в группу «Региональный инженерно-технический центр».

Напомним, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Вопрос утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) в регионе сегодня стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозными отходами.