Москва, 21 августа, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Пусть те, кто голосовал за «Единую Россию» выходят на пенсию в 65 и 63 года соответственно, заявил 1-й секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин. С таким предложением депутат обратился 21 августа к сторонникам партии на встрече у стен Госдумы РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Учитывая, что фракция «ЕР», Медведев, Путин внесли эти законы, то есть предложение — все кто поддерживает Путина, Медведева и «ЕР», пусть добровольно пойдут женщины — единоросски в 63, а мужчины в 65 лет», — выступил с инициативой Рашкин.

Не столь категоричен оказался другой депутат, зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, в своем выступлении он сосредоточился га перечислении заслуг компартии, которые, увы, в виду не представительности фракции в Госдуме, воплотить в жизнь не удалось.

Кроме того, коммунист отметил бедственное положение российских пенсионеров в целом. Он напомнил, что текущих пенсий в лучшем случае хватает на самые элементарные вещи: соль, спички и сахар, несмотря на то, что деньги у государства есть.

«Мы подготовили свои законы, мы не раз представляли их в Госдуме, мы не раз доказывали, через наши программы самым лучшим руководителям страны, что нужно делать для того чтобы люди в России чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Но нет, сегодня власть в лице олигархии проводит свою линию, она давит народ», — заключил Кашин.

Еще один депутат КПРФ Леонид Калашников, признав слабость своей фракции в стенах Госдумы, призвал жителей выйти на улицы и поддержать коммунистов, поскольку, по его мнению, только союз оппозиционных фракций и улица способны повлиять на власть.

«Призываю вас, дорогие товарищи, продолжить и дальше эту работу на улицах Москвы и на улицах нашей великой страны. Нет геноциду нашего населения! Нет пенсионному закону!» — заявил Калашников.

Посвященные «пенсионному маневру» слушания привлекли к стенам Госдумы не только коммунистов. У стен парламента боролся с повышением пенсионного возраста Сергей Митрохин (до недавних пор председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко»). Он апеллировал к данному ранее президентом обещанию, что пока тот будет руководит страной, порог выхода на заслуженный отдых поднимать не будут.

Не обошлось и без сторонников теории заговора. Неподалеку от места встречи депутатов КПРФ с избирателями, Госдуму пикетировали члены движения НОД. Активисты данной организации ошарашили присутствующих заявлением о том, что в пенсионной реформе виновато МВФ. Ни правительство, которое внесло данный законопроект на рассмотрение парламентариев, ни сами депутаты, принявшие его большинством голосов в первом чтении, а именно мировая финансовая закулиса.

Напомним, что 21 августа 2018 года в стенах Госдумы проходят парламентско-общественные слушания на тему совершенствования пенсионного законодательства. Как пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение расширить формат мероприятия и провести парламентско-общественные слушания.

Более половины участников слушаний — члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов. Также в мероприятии примут участие депутаты Госдумы, представители правительства и Счетной палаты.

Подобности читайте здесь: Парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе: трансляция