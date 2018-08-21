Украина, 21 августа, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Лидер политической партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что Берлин и Москва договорились совместно противостоять санкциям США в отношении компаний, которые строят газопровод «Северный поток-2». Об этом Гриценко заявил 21 августа в эфире телеканала NewsONE, комментируя последствия для Украины от переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Меркель пригласила Путина приехать в свою страну впервые с начала агрессии. До этого они встречались в разных местах. Это уже факт, над которым нужно думать… Сначала о плохом. Они дружно говорили о том, что «Северному потоку-2» быть, чтобы никто его не остановил. Они обсуждали как будут совместно противодействовать тем санкциям, которые Трамп хочет ввести против финансистов, строителей и других заинтересованных в этом потоке», — сказал Гриценко.

Он считает, что теперь США и Украине будет сложнее остановить строительство «Северного потока».

«Стратегически Европа проиграет от «Северного потока-2». Хотя кто-то на этом заработает… Нельзя делать то, чего хочет Меркель — переводить «Северный поток-2» в якобы чисто коммерческий проект, это не коммерческий проект. Они не хотят, чтобы вместе с этим проектом звучало слово «политика». Но оно будет звучать, потому что это действительно политика… Германия будет отстаивать проект «Северный поток-2», а это невыгодно нам, балтийским странам, Польше. Это также стратегически невыгодно и Германии, и ЕС. Теперь этот процесс будет сложнее остановить после, когда есть такие договоренности», — прогнозирует Гриценко.

Кроме того, он напомнил, что Германия поддерживает украинский вариант ввода миротворцев.

«Канцлер Меркель настаивает на принятии решения о миротворческой миссии. Называются цифровые параметры 30−40 тыс… Важно, чтобы отошли от той путинской позиции сентября прошлого года, когда миротворцы вводятся фактически для защиты миротворцев — для защиты мониторинговой миссии ОБСЕ, к той позиции, которая нужна нам. Нужно перекрыть границу, чтобы не шли поставки новой техники и вооружений, чтобы мы постепенно привели там все в порядок — защитили права людей, решили экологический кризис, нужно восстановление оккупированных территорий и т.д.», — добавил Гриценко.

Политик также выразил опасения в том, что Кремлю удается «заговорить» вопрос Крыма.

«Что меня еще напрягло? На встрече Меркель с Путиным до и после неё мы ни разу не услышали очень важного для нас слова «Крым». «Заиграли», забыли. Это несправедливо», — подытожил Гриценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа под Берлином в замке Мезеберг прошли переговоры между президентом Путиным и канцлером Меркель. Лидер Германии отметила, что Украина должна сохранить роль страны, которая осуществляет транзит российского газа в Европу, несмотря на реализацию проекта «Северный поток-2». «Украина должна и тогда, когда будет «Северный поток-2», играть роль в транзите газа в Европу», — сказала Меркель.

Кроме того стороны «обсудили миссию» миротворцев. По словам Меркель, Германия «готова нести ответственность» за нее.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что будущий транзит российского газа через Украину, при его сохранении, должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова.