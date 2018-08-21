Самара, 21 августа, 2018, 13:16 — ИА Регнум. С 5 по 9 сентября в Самаре пройдёт XIII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». Сначала в лаборатории «Молодая режиссура» участники проекта создадут фокус-группу для определения «качества» спектакля для юного зрителя.

Zolotayrepka.ru Спектакль

А затем на сцене Самарского театра юного зрителя будут показаны спектакли «Четвертый богатырь», «Папа уходит. Мама врет. Бабушка умирает», «Сказки Пушкина» и другие. Свои последние постановки представят и столичные труппы — Московский областной государственный театр кукол и «Театриум на Серпуховке» Терезы Дуровой. Закроет фестивальную программу премьера тольяттинского театра «Колесо» «Как закалялись сталь».