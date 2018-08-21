Симферополь, 21 августа, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Крыму карета скорой медицинской помощи попала в дорожную переделку. По информации регионального управления МВД РФ, авария произошла сегодня, 21 августа, около четырёх часов утра в Симферополе.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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На проспекте Победы водитель автобуса врезался в припаркованный спецавтомобиль. От удара машину скорой откинуло на стоящий рядом автомобиль Opel, который, в свою очередь, опрокинулся на стоящий автомобиль Daewoo.

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В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Opel и пассажир автомобиля скорой помощи. В причинах произошедшего разбираются дорожные полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в результате ДТП в Крыму пострадали восемь человек. Два транспортных средства — легковой автомобиль и микроавтобус— столкнулись на трассе Феодосия — Керчь.