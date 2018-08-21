Москва, 21 августа, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщает 21 августа пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

По словам российского лидера, праздник призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, а также бережному и сердечному отношению к окружающим и своим ближним.

«Эти высокие гуманистические идеалы являются прочным фундаментом морально-нравственного воспитания человека», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России и сегодня.

Напомним, праздник жертвоприношения Курбан-байрам мусульмане отмечают на десятый день 12-го месяца лунного календаря, в этом году он приходится на 21 августа. Праздник знаменует собой завершение хаджа — паломничества в Мекку.

В Москве Курбан-байрам отмечают в пяти действующих мечетях и на трех дополнительных площадках в Бутове, Братееве и парке «Сокольники». Еще 39 площадок находятся в Подмосковье. В общей сложности в столичном регионе праздник отметят до 250 тыс. мусульман.

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