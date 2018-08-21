Кубинка, Московская область, 21 августа, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Между концерном «Калашников» в лице заместителя директора компании Андрея Барышникова и «Royalsys Engineering ltd.» в лице директора Давида Галстяна в ходе международного военно-технического форума «Армия—2018» подписан контракт на создание производства автоматов АК-12 и АК-15 в Армении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin Автомат АК-15 калибра 7,62 мм

Как пояснил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, появление производства современного стрелкового оружия позволит эффективно перевооружить вооруженные силы Армении.

«Создание производства такого современного стрелкового оружия, как автоматы Ак-12 и Ак-15 в Армении позволит как создать высококвалифицированные рабочие места в стране, так и эффективно и достаточно дёшево перевооружить вооруженные силы», — пояснил он.

Отметим, что стоимость контракта и количество планируемых к производству по лицензии автоматов пока не разглашаются.

Напомним, автомат АК-12 — это разработанный специалистами концерна «Калашников» автоматический карабин пятого поколения, приспособленный под патрон 5,45×39 мм. Оружие отличается улучшенной эргономикой, сменным телескопическим прикладом, удобной рукояткой перезарядки, приспособленной для правшей и левшей, и повышенной кучностью стрельбы. Разработка нового АК-15, который является развитием проекта АК-12, велась в рамках создания комплекта боевой экипировки военнослужащего (КБЭВ) «Ратник». Он приспособлен под более мощный патрон 7,62×39 мм.