Ярославль, 21 августа, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Верховный суд России оставил в силе решения Ярославского областного суда по вопросу снятия с выборов в областную думу кандидатов Сергея Хабибулина («Справедливая Россия»), Романа Слонина («Единая Россия») и Эльхана Мардалиева (КПРФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Страница Мардалиева в Facebook Эльхан Мардалиев у здания Верховного суда

Таким образом, Сергей Хабибулин из-за нарушений в сданных документах не примет участия в выборах по одномандатному округу. При этом он остается в кампании как кандидат в списке «Справедливой России».

Роман Слонин, напротив, продолжит участие в борьбе. Его пытался снять кандидат от партии ПАРНАС, но Ярославский облсуд не удовлетворил иск. Подтвердил это решение и Верховный суд.

Также отклонены два иска о снятии секретаря обкома КПРФ Эльхана Мардалиева. Снять его конкуренты планировали и с одномандатного округа, и с партийного списка. Между тем сам Мардалиев сообщил, что против него подан новый иск.

Сегодня теми же фигурантами подан очередной иск о моем снятии. Я все понимаю, основная задача — не дать мне возможности полноценно работать на выборах, — написал в своем Facebook Эльхан Мардалиев.

Выборы в Ярославскую облдуму пройдут 9 сентября. Также в Верховном суде рассматривается жалоба на решение ярославского суда о снятии коммунистки Евгении Овод. Она пока не рассмотрена.