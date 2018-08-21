Нижний Тагил, Свердловская область, 21 августа, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Свердловской области три претендента подали документы в конкурсную комиссию по выборам главы Нижнего Тагила. Среди кандидатов временно исполняющий обязанности мэра города Владислав Пиняев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Вся королевская рать». Реж. Стивен Заиллян. 2006. Германия, США Избирательная кампания

Как сообщают местные издания, его конкурентами могут стать корреспондент «Свердловской правды» Илья Коровин и юрист «Адвокатской конторы №1» Юрий Черных. Он также подали документы, причём у первого из них перечень необходимых бумаг оказался неполным, сообщают «Все новости».

При этом конкурсная комиссия будет принимать документы претендентов до 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле были упразднены прямые выборы главы города. В данный момент мэр назначается по «советской системе». На первом этапе до 26 сентября конкурсная комиссия проверит порядок подачи документов. Далее с претендентами будут проведены собеседования, в ходе которых кандидаты представят свои программы по развитию города и продемонстрируют знание законодательства и правовых актов.

В итоге конкурсная комиссия отберёт двух или более кандидатов и глава города будет выбран депутатами городской думы Нижнего Тагила в октябре 2018 года.