Ростов-на-Дону, 21 августа, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полиция ищет обманутых дольщиков, которые вложили свои сбережения в строительство многоквартирного жилого дома в Ворошиловском районе. Обращение к жертвам строительных пирамид опубликовано на официальном сайте ГУ МВД России по Ростовской области, передаёт ИА REGNUM 21 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Уточняется, что горожане вложили денежные средства в период с 2011 по 2018 год. Объект, который должен был появиться на пересечении проспектов Космонавтов и Королева, пятно 4−50, так и не был построен.

«В производстве следственного управления УМВД России по Ростову-на-Дону находится уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» в отношении генерального директора одной из строительных компаний», — уточнили в полиции.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ленинском районе Ростова-на-Дону под следствие попали два застройщика многоквартирных домов, привлекшие для строительства денежные средства дольщиков в размере более 55 млн рублей. При этом разрешительной документации на строительство у них не было.

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