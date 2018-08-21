Тюмень, 21 августа, 2018, 12:05 — ИА Регнум. На складе исправительной колонии №2 города Тюмени 21 августа произошёл пожар. Ликвидация возгорания шла почти три часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Пожар произошёл в 23 часа 31 минуту по местному времени. Охрана ИК обнаружила задымление в складском помещении. К месту ЧП немедленно был направлен дежурный караул пожарной части ИК-2. Дополнительно вызвали силы МЧС России. Полная ликвидация возгорания произошла к двум часам ночи. Частично пострадала крыша.

«Материальный ущерб от возгорания отсутствует, погибших и пострадавших нет», — заявили в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

Назначено служебное расследование. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводов.

Напомним, в Пермском крае в декабре 2017 года в колонии особого режима для пожизненно осуждённых вечером произошёл крупный пожар. Верхний этаж здания полностью выгорел. По предварительным данным, причиной пожара явилось замыкание электропроводки, пострадала крыша административного здания.