Вашингтон, 21 августа, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Возможность заключения договоренностей о сотрудничестве в Беринговом проливе обсуждают представители России и США. Речь идет о контроле над движением судов, сообщили в посольстве РФ в США.

Nasa.gov Берингов пролив. Вид из космоса

Так, договоренности о совместном мониторинге движения судов обсуждались на 23-ем заседании Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП), которое состоялось в конце июля в крупнейшем городе Аляски Анкоридже. В мероприятии участвовали официальные лица обеих стран, предприниматели и общественники.

«Это практическая сфера, которая отвечает интересам обеих сторон», — пояснили в дипмиссии РИА Новости.

Инициатива касается, в частности, передачи сведений о погодной и ледовой обстановке. Подобным образом США и Россия взаимодействуют в других морских акваториях.

Вне зависимости от состояния отношений между странами, безопасность судоходства необходимо обеспечивать. Диалог ведется на практике, однако совместного документа в этой сфере пока не было принято, добавили в посольстве.

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