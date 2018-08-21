Джакарта, 21 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. В результате новых подземных толчков, произошедших 19 августа в районе индонезийского острова Ломбок, по меньшей мере десять человек погибло, более 400 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом пишет 21 августа The Straits Times.

Tasnim News Agency После землетрясения

Власти курортного региона объявили, что, по данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в минувшие выходные было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки вызвали оползни и привели к образованию трещин в земной поверхности. После землетрясения последовало несколько афтершоков.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Ломбок 5 августа и 14 августа произошло два землетрясения магнитудой 6,9 и 7. По данным индонезийских властей, в результате стихийного бедствия число погибших составило 506 человек.

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