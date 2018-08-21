Москва, 21 августа, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Заместитель министра транспорта Алан Лушников, курирующий железные дороги, уже до конца августа может покинуть свой пост. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли, которые подтвердили его уход, однако точных дат не назвали.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Говорят, царь — ненастоящий!»

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При этом в Минтрансе эту информацию опровергли. По словам представителя Минтранса, которые цитирует РБК, заявление на увольнение Лушников не писал. От дополнительных комментариев министерство отказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Алан Лушников был назначен заместителем министра транспорта РФ 17 февраля 2017 года. на этом посту он сменил Алексея Цыденова, который после отставки губернатора Бурятии стал врио главы республики.