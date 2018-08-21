Ярославль, 21 августа, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В Кировском отделе полиции Ярославля отказались возбуждать уголовное дело по факту кражи 55 креплений чугунной решетки Которосльной и Волжской набережных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественник Сергей Казанский.

Решетка Которосльной набережной после кражи

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 июля Казанский написал заявления в мэрию города и УВД, заметив пропажу креплений решеток на Которосльной набережной, которая является объектом культурного наследия.

В Кировском отделе полиции общественнику сообщили, что 27 июля директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская написала заявление в полицию, в котором сообщила, что в период с 1 по 26 июля на территории обслуживания «Горзеленхозстроя» совершенно хищение и порча имущества. На Волжской набережной исчезло 20 креплений, а на Которосльной набережной — 35. Для починки ограды на набережных «Горзеленхозстрой» демонтировал крепления в районе дома 1 по улице Победы и переставил их в центральную часть города.

Возбуждать уголовное дело по факту вандализма и хищения полиция не стала.

«Стоимость вышеуказанного имущества, принадлежащего МБУ «Горзеленхозстрой», представителям полиции не предоставлена. В ходе рассмотрения материалов проверки материальный ущерб документально не подтвержден. Исходя из вышеизложенного в возбуждении уголовного дела отказать» — говорится в ответе из Кировского отдела полиции города Ярославля.

Ответа из мэрии Ярославля Сергей Казанский, по его словам, до сих пор не получил, хотя прошло больше месяца с момента запроса. Осенью 2017 года ограда Которосльной набережной была отремонтирована — решетку снимали и восстанавливали в заводских условиях.

Почему муниципальное учреждение не помогает полиции в поиске вандалов — этот вопрос ИА REGNUM адресует в пресс-службу мэрии, прося считать данную публикацию официальным запросом.