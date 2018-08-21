Москва, 21 августа, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Руководителям предприятий общественного питания рекомендовано отказаться от использования летних веранд в Москве 21 августа. Возможны гроза и сильный ветер, предупредили в столичном Департаменте торговли и услуг.

Гроза в городе

«Просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд», — говорится в обращении ведомства.

В мэрии рестораторов попросили закрепить навесные конструкции и закрыть все зонты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о возможной грозе в некоторых районах Москвы, дожде и сильном ветре. Днём 21 августа в столице будет +22…+24 градуса тепла, однако ночью похолодает до +9…+11 °C.

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