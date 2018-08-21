Ярославль, 21 августа, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Отходы, которые перевозят по территории Ярославской области, как правило, не имеют необходимых документов. Таковы результаты межведомственной проверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Головина Московский мусоровоз в Ярославле

Ее итоги озвучил заместитель руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям Сергей Комаров 16 августа на совместных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики за первое полугодие 2018 года.

«В первом полугодии текущего года Межрегиональным управлением совместно с Роспотребнадзором и органами МВД России проведен комплекс мероприятий, направленный на выявление и пресечение деятельности по незаконному транспортированию и размещению отходов. В ходе данных мероприятий сотрудниками ГИБДД осуществлялась остановка транспортных средств, сотрудниками проводилась проверка необходимой документации. Практически во всех случаях при транспортировке отходов отсутствовали паспорта перевозимых отходов, документация по транспортированию отходов была без указания их количества, цели их транспортирования, а также отсутствовали документы о прохождении профессионального обучения для работы с отходами 1−4 класса опасности», — сказал в своем докладе Сергей Комаров.

Он не уточнил, идет ли речь о мусоровозах, везущих в Ярославль отходы из столичного региона. Напомним, их ввоз начался с весны этого года.