Ереван, 21 августа, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Переходное правосудие, о необходимости внедрения которого заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге 17 августа, не будет противоречить Конституции Армении, заявил на пресс-конференции министр юстиции Артак Зейналян.

Артак Зейналян

«Премьер-министр в своём выступлении очень конкретно заявил, что чрезвычайные суды создаваться не будут. Я добавлю, переходное правосудие не будет противоречить Конституции Армении, международным обязательствам Армении, ни один пункт Конституции не будет ограничен, всё будет законно. Переходное правосудие будет помогать, помощь может быть со стороны органов исполнительной власти. К примеру, по отдельным делам, где были недоработки, могут быть проверены, не были ли допущены нарушения прав человека. Теоретически возможно, что могут быть законодательные инициативы по восстановлению сроков судебных разбирательств. Но вопросы, если они будут решаться в судебном порядке, будут решать действующие суды», — передаёт слова Зейналяна корреспондент ИА REGNUM.

Он добавил, что суды не будут распущены, не будут создаваться суды судов, Конституция не будет нарушена, международные обязательства также, чрезвычайные суды созданы не будут.

«Переходное правосудие будет законным и будет призвано восстановлению прав человека», — сказал министр юстиции.