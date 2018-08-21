Екатеринбург, 21 августа, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В результате задымления в одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга из здания были эвакуированы около 1 тыс. человек. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Отмечается, что своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей помогло срабатывание автоматической пожарной сигнализации.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки установили, что задымление произошло в результате пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже. Пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве добавили, что после проветривания помещений ТРЦ возобновил свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля МЧС России завершило проверки объектов с массовым пребыванием людей, начатые после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Отмечается, что в ходе проверок было выявлено свыше 280 тыс. различных нарушений пожарной безопасности.

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