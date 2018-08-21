Ростов-на-Дону, 21 августа, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Два ростовских застройщика многоквартирных домов пойдут под суд за самовольное возведение объектов в Ленинском районе города-миллионника. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональной прокуратуре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В ходе расследования уголовного дела установлено, что предприниматели привлекли для строительства денежные средства дольщиков в размере более 55 млн рублей. При этом разрешительной документации на строительство у них не было. Также застройщики не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем один из домов по решению суда должны снести.

«По данным фактам в отношении недобросовестных застройщиков возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). За ходом расследования обеспечен прокурорский надзор», — сказано в сообщении.

Сколько человек пострадали от действий застройщиков, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области пополняется список домов с затянувшимся сроком сдачи в эксплуатацию. В зоне риска — 46 застройщиков в семи муниципалитетах. С января по июнь 2018 года зарегистрировано четыре случая нецелевого расходования средств дольщиков на общую сумму 39 млн рублей. За этот же период было направлено 11 обращений по нарушениям в сфере долевого строительства.

Ранее сообщалось, что в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено 19 уголовных дел.

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