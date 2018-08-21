Москва, 21 августа, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Известный российский эстрадный исполнитель Валерий Меладзе подал запрос в минюст Грузии на получение грузинского гражданства. Об этом сообщает Georgian News Agency.

NatashaEgorova98 Валерий Меладзе

По словам самого певца, он не скрывает факта обращения за гражданством Грузии и не собирается отказываться от российского подданства.

«Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии. Что касается этической стороны этого вопроса, я уверен, что не наношу никому морального ущерба», — сказал Меладзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам популярного исполнителя, «исторически и ментально» народы России и Грузии были и остаются братскими.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 августа певец находился в Батуми, где выступал на концертах в честь другого известного уроженца Грузии — артиста Вахтанга Кикабидзе.

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