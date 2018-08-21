Барнаул, 21 августа, 2018, 11:33 — ИА Регнум. У вдовы первого президента России Наины Ельциной были основания опровергнуть слова Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова о том, что во время событий августа 1991 года её муж ушёл в трехдневный запой и пытался укрыться в американском посольстве, поскольку в своё время оба политика проявили далеко не самые лучшие свои качества, считает один из участников истории с путчем, экс-начальник Алтайского краевого аналитического управления Константин Емешин.

DVRozhkov Наина Ельцина

«Для меня в те дни были сомнения: арестуют ли нас, членов депутатского клуба, которые выступили на стороне Ельцина, или нет? Наконец 21 утром 10 часам нас пригласили на совещание к председателю крайсовета Алексею Кулешову. Решил, что там нас и арестуют. Но мы с Владимиром Овчинниковым (Константин Емешин и тогдашний заместитель начальника отдела юстиции Алтайского крайисполкома, вместо красного союзного подняли над крайисполкомом трехцветный российский флаг, прим. ИА REGNUM ) пошли, а наши коллеги специально ушли из здания и рассредоточились по городу.

Предварительно я записал у алтайского журналиста Анатолия Муравлева (он тогда работал на радио) обращение к жителям края с призывом к акции гражданского неповиновения против ГКЧП. На совещании у Кулешова только один депутат — Кулагин, директор станкостроительного завода — поднял вопрос, мол, «куда смотрят административные органы?» Но в 11:00 часов я вышел в приемную и позвонил Юрию Жильцову (и. о. председателя Алтайского крайисполкома) в Москву, а он успокоил нас: в Москве всё идёт на спад и вечером собирается Верховный Совет. Затем я позвонил и нашему руководителю КГБ Юрию Сотникову. Он заверил, что наше краевое КГБ подчиняется приказом председателя КГБ РСФСР Виктора Иваненко, а это КГБ было российское и подчинялось Ельцину.

Про Хасбулатова могу только сказать, что он легко в 1993 году пошел на союз с авантюристами. А вот с Руцким мы были вместе в «Движении демократических реформ» и он на меня произвел впечатление довольного ограниченного человека. Особенно после одного случая, когда авантюристы к нему обратились с одним аграрным проектом, а он их направил к нам в Алтайский край (он тогда был ответственный за сельское хозяйство). И мне стало понятно, что этот человек, как и многие военные, имеет «одномерное мышление» и любой авантюрист его может околпачить. Руцкой на меня произвел впечатление человека, который пережил афганский плен и в следствии этого страдает псевдоремнисценценциями. Это не болезнь, а просто синдром человека побывавшего в плену», — пояснил Константин Емешин.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, слова Александра Руцкого о том, что Борис Ельцин в дни августовского путча в 1991 году ушёл в трехдневной запой и собирался сбежать в американское посольство в Москве супруга первого президента России Наина Ельцина назвала бредом. Она считает, что ни Руцкому, ни Хасбулатову «давно нет веры», поскольку на их совести якобы много предательства и лжи.