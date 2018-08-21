Москва, 27 апреля, 2013, 20:49 — ИА Регнум. ОБСЕ резко осуждает инцидент, который имел место в ночь на 27 апреля в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта, и призывает обе стороны к снижению напряженности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе миссии ОБСЕ в Кишиневе, с таким заявлением выступила 27 апреля глава миссии Дженнифер Браш . "Я предостерегаю приднестровскую сторону от принятия дальнейших односторонних действий, которые могли бы дестабилизировать ситуацию", - добавила дипломат.

С призывом к Кишиневу и Тирасполю "сохранять стабильность и спокойствие в регионе" обратился в тот же день и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Украины Леонид Кожара . Он выразил свою озабоченность событиями в Зоне безопасности, которые "нарушают спокойствие и стабильность в регионе". Кожара призвал обе стороны воздержаться от односторонних шагов, которые могли бы создать предпосылки для напряженности или даже спровоцировать конфликтные ситуации. "Я призываю стороны сохранять порядок и стабильность в Зоне безопасности, как факторы, напрямую влияющие на процесс приднестровского урегулирования", - добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 26 на 27 апреля в бендерском микрорайоне Северный молдавская полиция при поддержке гражданских лиц предприняла попытку демонтажа установленных накануне вечером вагончиков оперативно-мобильной группы Государственно-таможенной службы (ГТК) ПМР и блокирования тяжёлой техникой подходов к бендерскому микрорайону Северный, который отрезан от остальной части приднестровского города Бендеры населённым пунктом Варница, находящимся под юрисдикцией Молдавии. Власти Молдавии заявили, что указанные вагончики были установлены приднестровской стороной в Зоне безопасности "незаконно", без согласования с ОКК и "в нарушение всех положений и существующих механизмов". По итогам состоявшегося 27 апреля в Бендерах экстренного заседания Объединённой контрольной комиссии (ОКК), подъезды в микрорайон Северный были разблокированы, а снятые и увезённые на территорию Молдавии два вагончика возвращены приднестровской стороне.

ИА REGNUM также напоминает, что ситуация в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта в последнее время резко обострилась после того, как молдавские полицейские перестали пропускать приднестровских милиционеров в бендерский микрорайон "Северный", отрезанный от остальной территории города находящимся под юрисдикцией Молдавии селом Варница. Это привело к ряду силовых инцидентов на молдавском КПП "Варница". Молдавия обвинила приднестровские силовые структуры в "избиении" и "запугивании" молдавских полицейских, а также намеренном нагнетании ситуации в Зоне безопасности. В свою очередь приднестровская сторона обвинила Кишинев в попытке взять под свой контроль часть территории ПМР, а также в последовательной работе по дискредитации миротворческой операции на Днестре. Следующим шагом эскалации напряженности стало объявленное молдавской стороной намерение в одностороннем и не согласованном с партнерами по переговорам порядке выставить погранично-миграционные посты в Зоне безопасности вдоль границы с ПМР. При этом все последние инциденты в Зоне безопасности Кишинев использует как для дискредитации действующего миротворческого механизма, так и в качестве аргументации своей новой инициативы о необходимости ввода в Зону безопасности некой новой "международной миссии для мониторинга и инспекций", игнорируя тот факт, что таким мониторингом и контролем, согласно соглашению о прекращении огня от 1992 года, занимается ОКК (в нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России), а также наблюдатели от Украины и ОБСЕ. Стоит также отметить, что в Зоне безопасности действия правоохранительных органов сторон регламентируются соглашениями, принятыми Объединённой контрольной комиссией, согласно которым полиция Молдавии и милиция Приднестровья обеспечивают правопорядок на основе принципа территориальности. То есть постоянно практикуемое в провокационных целях проведение молдавскими полицейскими оперативных действий на территории, находящейся под юрисдикцией Приднестровской Молдавской Республики, входит вразрез с базовыми принципами миротворческой операции.