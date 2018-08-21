Калуга, 21 августа, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области зафиксирован первый случай заболевания корью. Об этом первом случае на совещании сообщил главный санитарный врач наукограда Владимир Марков, сообщили 21 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Эрнест Боард. Эдвард Дженнер вводит вакцину восьмилетнему Джеймсу Фиппсу 14 мая 1796 года. 1910

Как заявила в ответ глава управления общего образования Обнинска Татьяна Волнистова, отсутствие справки о проведении вакцинации от кори может стать причиной отказа в посещении школы или детского сада на территории города.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона Светланы Рожковой, в июне 2018 года в Калужской области были зафиксированы случаи массовых заболеваний корью. Наиболее неблагополучная эпидемическая обстановка сложилась тогда в Калуге, а также в Боровском и Малоярославецком районах, где зарегистрировано 59 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 5,9 на 100 тыс. населения. Это был первый случай заболевания корью в регионе с 2015 года.

В июле 2018 года в Калужской области зарегистрировано 67 случаев заболевания корью. Болезнь протекала в легкой и средней форме. Летальных и тяжелых случаев не зарегистрировано. По данным регионального минздрава, в Калужском областном специализированном Центре инфекционных заболеваний и СПИД на лечении находятся три человека, их состояние оценивают как удовлетворительное. Корью болеют не прошедшие вакцинацию взрослые и дети.

По мнению Рожковой, ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости корью связывали с недостаточным охватом вакцинацией декретированных контингентов (мигрантов, переселенцев и ряда других). Она отметила также отсутствие настороженности у медицинских работников при постановке диагноза в случаях, похожих на корь. По её мнению, несвоевременное начало проведения противоэпидемических мероприятий и значительное количество неиммунного, восприимчивого населения способствует быстрому распространению заболевания.

Отметим, согласно действующему законодательству, вакцинация является добровольной, и ее отсутствие не может служить причиной отказа в приеме детей в учебные заведения.