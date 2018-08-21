Москва, 21 августа, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Щелковского до Открытого шоссе. Об этом сообщила 20 августа пресс-служба московской мэрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Отмечается, что трасса длиной в 2,9 километра проходит вдоль путей Московского центрального кольца. По словам московского мэра, в 2018 году сдаётся сразу три участка СВХ, первый соединит Косинскую развязку с шоссе Энтузиастов, второй будет проложен от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.

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«Важный и сложный участок от Щелковского до Открытого шоссе сразу же улучшает движение и дорожную ситуацию в Гольянове, Богородском, Метрогородке и ряде других районов», — подчеркнул столичный градоначальник.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен будет сравним по протяженности с подземкой Нью-Йорка после завершения всех проектов по его расширению.

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