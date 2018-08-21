Нью-Дели, 21 августа, 2018, 11:04 — ИА Регнум. 20 августа в столице Индии Нью-Дели состоялась встреча между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и министром обороны Японии Ицунори Онодэрой, посвященная вопросам сотрудничества двух стран в сфере обороны.

Mil.ru Индийские солдаты

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что оборона является одним из приоритетных направлений развития двухсторонних отношений, однако он приветствует развитие стратегического и глобального партнёрства Индии и Японии в целом. Также он сказал о том, что в ближайшие годы отношения в области обороны между двумя странами, несомненно, будут развиваться. Так, планируется расширение связей между вооруженными силами обеих стран и создание различных механизмов для переговоров по этой тематике, а также развитие сотрудничества в области оборонных технологий.

Нарендра Моди также отметил, что поездка премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Индию в прошлом году прошла крайне успешно и что он надеется совершить ответный визит в Японию в конце этого года.