Санкт-Петербург, 21 августа, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Структуры группы компаний «Трансстрой», которая долгое время возводила стадион на Крестовском острове Петербурга, получили очередной иск в суд. С ним обратилась субподрядная организация «Мостостроительный отряд № 19». Об этом говорится в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

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«Мостотряд № 19» требует с «Инжиниринговой корпорации Трансстрой» 79 млн 877 тыс. 185 рублей. Первое заседание по делу пока не назначили.

В июле 2016 года Смольный расторг контракт с «Трансстроем», после чего объектом занималась петербургская компания «Метрострой». «Трансстрой» же продолжает судиться с городскими комитетами и субподрядчиками.

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Стадион «Санкт-Петербург» был построен для чемпионата мира по футболу в западной части Крестовского острова и стал самым известным спортивным доглгостроем в стране, прославившись также и за рубежом. Строительство заняло вместо двух лет десять, а его стоимость возросла с планируемых 6,7 млрд до почти 48 млрд рублей.

Более того, в связи с многомиллиардной стройкой было заведено несколько уголовных дел о хищении бюджетных средств.

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В августе 2018 года стало известно, что Контрольно-счетная палата Петербурга решила проверить бюджетные траты при строительстве стадиона на Крестовском острове по предложению губернатора Георгия Полтавченко. Впрочем, стадион строился на протяжении почти 10 лет, а проверять аудиторы будут лишь деятельность комитета с 2016 по 2018 годы. Проверка состоится в третьем-четвертом квартале текущего года.