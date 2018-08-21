Обнинск, Калужская область, 21 августа, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Доклад Обнинского научно-производственного предприятия (НПП) «Технология» им. А. Г. Ромашина о результатах работы российских научных центров при создании перспективных материалов в авиастроении признан лучшим на Всероссийской научно-технической конференции, сообщает 21 августа пресс-служба предприятия.

Пресс-служба АО «ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина» Приз-статуэтка совы, символизирующая мудрость и знания

Отмечается, что доклад был представлен на конференции «Полимерные композиционные материалы нового поколения. Трансфер инноваций из авиации в приоритетные сектора экономики России». Она проходила в рамках V Международного авиатранспортного форума МАТФ-2018.

Статуэтку совы, символизирующую мудрость и знания, вручили заместителю генерального директора ОНПП «Технология» по науке и развитию Олегу Комиссару. Свой доклад он посвятил выпуску в России композитных агрегатов и конструкций для летательных аппаратов, подчеркнув при этом, что у отечественных предприятий есть достаточный потенциал, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию.

В качестве примера он привел успешную кооперацию научных центров при создании многоразового пилотируемого космического корабля «Буран». Спустя 30 лет, по его словам, сохраняется полноценное эффективное партнерство Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов и ОНПП «Технология». Все предприятия в кооперации способны решать сложнейшие задачи по созданию перспективных образцов авиационной техники с широким применением композитов, в частности самолетов МС-21, Су-57.

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