Екатеринбург, 21 августа, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В Свердловской области политические партии отчитались в поступлении и расходовании денежных средств на кампанию по выборам депутатов городской думы Екатеринбурга. Информация об этом размещена на официальном сайте городской избирательной комиссии.

Paul Sableman Горящие деньги

Всего на проведение кампании партии получили чуть более 20 млн рублей. Больше всех на свой счёт получила партия «Справедливой России» — 6,2 млн рублей. На счёт «Единой России» поступило 5,4 млн рублей и на счёт ЛДПР 2,8 млн рублей.

«Справедливая Россия» также лидирует и по сумме израсходованных на кампанию средств — 3,6 млн рублей. На втором месте ЛДПР с расходами в 2,4 млн рублей и на третьем КПРФ — 1,9 млн рублей. Всего политическими партиями по данным на 9 августа 2018 года израсходовано на предвыборную кампанию чуть более 11 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в городскую думу Екатеринбурга участвуют семь партий, которые представят списки своих кандидатов по единому избирательному округу. Выборы пройдут 9 сентября.